شملته الابحاث في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: امام خطيب امام القطب المالي

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مثل يوم أول أمس الإثنين 4 نوفمبر 2024 امام خطيب بجامع بحي الخضراء متهم بتسلم مبالغ مالية متفاوتة من الخارج وعلى مراحل ،وقد بينت هيئة الدائرة ان الحكم التحضيري المتعلق بإضافة بطاقة التحركات الحدودية للمتهم، لم تتم اضافتها فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى ولورود الحكم التحضيري....



وللاشارة فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا ،إحالة 4 متهمين بينهم قاض سابق وقيادي بحركة النهضة على القضاء لمقاضاتهم من أجل عدة تهم ذات صبغة ارهابية





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وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستىناف ،حبيب الطرخاني في تصريح سابق إن دائرة الاتهام قررت إحالة 4 متهمين وهم البشير العكرمي وحبيب اللوز (موقوفان) وحسن بن بريك (حالة فرار) وشكري بن عثمان (سراح) على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ».



وقررت الدائرة أيضا ، رفض مطالب الإفراج والإبقاء على التدبير الاحترازي ساري المفعول والمتمثل في تحجير السفر على المتهم شكري بن عثمان.



يذكر أن قاضى تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر يوم 10 مارس 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز.



كما صدرت في نفس اليوم بطاقة ايداع بالسجن ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس في قضية رفعها ضدّه حزب الوطنيين الديمقراطيين (وطد).



وسبق للعكرمي أن تولى الاشراف على التحقيق في جريمة اغتيال الامين العام الاسبق للوطد، الشهيد شكري بلعيد التى ارتكبت يوم 6 فيفري 2013.