وصفه بالفاشل.. ليبرمان يهاجم نتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت

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شن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان هجوما شرسا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب إصداره قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.



وقال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان: إذا كان من الممكن استبدال وزير الحرب في خضم الحرب فمن الممكن أيضا استبدال رئيس وزراء فشل في واجباته وأهمل أمن البلاد، وبالتأكيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية".





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وأضاف ليبرمان: "جمهورية الموز.. بدلا من الاهتمام بأمن البلاد أولا ووضع مصلحة المواطنين والجنود أولا، قرر رئيس الوزراء إقالة وزير الدفاع وبدء جولة جديدة من التعيينات أثناء القتال وكل ذلك من أجل مواجهة سياسية مخزية".



وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه وسط فضيحة التسريبات من مكتب رئيس الحكومة.



وأفاد نتنياهو بأن الثقة بينه وبين غالانت تصدّعت، مشيرا إلى أنه وفي خضم الحرب الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بدل غالانت.



ساعر ورئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك



هذا، وذكر موقع "واللا" العبري نقلا عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الحكومة ينوي كذلك إقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك.



وفي سياق آخر، صرح رئيس الوزراء بأنه تحدث مع الوزير جدعون ساعر واقترح عليه الانضمام إلى الائتلاف مع فصيله وشغل منصب وزير الخارجية، مشيرا إلى أنه كعضو في الحكومة وكعضو في مجلس الوزراء لسنوات عديدة، يحمل جدعون ساعر معه خبرة واسعة وحكما في مجالات السياسة والأمن، وسيكون بمثابة تعزيز كبير لفريق قيادتنا.



وبين أن انضمامه وانضمام فصيله سيضيف إلى استقرار التحالف واستقرار الحكومة، وهذا أمر مهم للغاية في أي وقت، وخاصة في أوقات الحرب.



وشدد على أنه مقتنع بأن هذه الخطوات ستعزز الحكومة لتعمل في انسجام وتعاون من أجل أمن إسرائيل، ومن أجل مواطني إسرائيل، ومن أجل الانتصار.