يتحدث باللهجة التونسية ويحب "الشكشوكة".. تفاعل كبير مع ظهور والد بيلا وجيجي حديد في مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671e9f55efd897.87040364_ogiejhqnplkmf.jpg width=100 align=left border=0>

تفاعل نشطاء مع فيديو لرجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية محمد حديد، وهو يتحدث باللهجة التونسية عن أبرز الأكلات التي يعشقها.



وظهر والد جيجي وبيلا حديد في الفيديو صحبة المؤثرة التونسية جيهان بن جازية التي سألته إذا كان يفهم عليها عندما تتحدث باللهجة التونسية، فأخبرها أنه يتحدث بها أفضل منها.





...



ثم سألته عن الأطباق التونسية المفضلة لديه، فقال إنه يحب كل شي وخاصة "الشكشوكة والبريك مع سمك التونة الذي يكون عادة خلال شهر رمضان".



وأشاد نشطاء بشخصية الملياردير الشهير، مشيرين إلى أنه لطالما أعرب عن حبه لتونس خلال حوارات سابقة، خاصة أنه أمضى فترة من طفولته فيها.

@magicceleb #محمد_حديد #بيلا_حديد #جيحي_حديد #جيهان_بن_جازية #مصر #مهرجان_الجونة #مهرجان_الجونة_السينمائي #تونس_المغرب_الجزائر #اكسبلور_تيك_توك #ترند_تيك_توك #pourtoi #تونس #foryoupage #viral #expression #fyp #tunisia #tunisian_tik_tok #tunisiangirl ♬ son original - Magic Celeb

تجدر الإشارة إلى أن عائلة محمد حديد من عرب 48، وهم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل، فر مع أسرته خلال النكبة الفلسطينية، وعاش خلال طفولته في دمشق، تونس، واليونان قبل الانتقال إلى واشنطن العاصمة.



وظهر محمد حديد صحبة خطيبته الإعلامية وعارضة الأزياء كيني سيلفا، خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام بمصر. ثم سألته عن الأطباق التونسية المفضلة لديه، فقال إنه يحب كل شي وخاصة "الشكشوكة والبريك مع سمك التونة الذي يكون عادة خلال شهر رمضان".وأشاد نشطاء بشخصية الملياردير الشهير، مشيرين إلى أنه لطالما أعرب عن حبه لتونس خلال حوارات سابقة، خاصة أنه أمضى فترة من طفولته فيها.تجدر الإشارة إلى أن عائلة محمد حديد من عرب 48، وهم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل، فر مع أسرته خلال النكبة الفلسطينية، وعاش خلال طفولته في دمشق، تونس، واليونان قبل الانتقال إلى واشنطن العاصمة.وظهر محمد حديد صحبة خطيبته الإعلامية وعارضة الأزياء كيني سيلفا، خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام بمصر.