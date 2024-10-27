ماسك يرد على بايدن ومزاعم انطلاقته كعامل "غير شرعي" في الولايات المتحدة

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ردّ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على تلميح الرئيس جو بايدن بأن ماسك مارس العمل بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.



كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن ماسك عندما وصل بغرض الدراسة في جامعة ستانفورد عام 1995 لم يلتحق بالصفوف الدراسية إطلاقا وأنه عوضا عن ذلك باشر العمل في شركته الناشئة في ذلك الوقت.





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وأشارت الصحيفة بذلك إلى أن ماسك لم يكن لديه أي أساس قانوني للإقامة في الولايات المتحدة.



وأدلى الرئيس بايدن تعليقه على هذا الوضع خلال فعالية له في ولاية بنسلفانيا وقال: "اتضح أن أثرى رجل في العالم عامل غير قانوني".



بدوره، كتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" تعليقا على كلام بايدن حول عمله غير القانوني: "الآن يهتم بالمهاجرين"، وهو ما يعتبر أول تعليق منه على هذه المعلومات المتعلقة به.



الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية، وخاصة تلك الداعمة للديمقراطيين، غالبا ما تنتقد إيلون ماسك.



وسبق أن انتقد ماسك إدارة جو بايدن بسبب "الترويج النشط للهجرة غير الشرعية"، وحسب قوله فإن الإدارة وبدلا من حماية الحدود، "تقوم بفرش السجادة الحمراء تحت أقدام المهاجرين".



وفي الوقت نفسه، يدعم ماسك نمو الهجرة الشرعية وهو ليس ضدها، بل "ضد حقيقة أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين لم يتم التحقق منهم يتدفقون إلى أمريكا".



المصدر: نوفوستي