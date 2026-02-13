تحويل حركة جولان العربات بالطريق الرابطة بين محول برج غربال والمدخل الرئيسي لملعب رادس

اعلنت وزارة التجهيز والإسكان، عن تحويل حركة جولان العربات على إثر الانطلاق في أشغال تجديد قناة تصريف المياه المستعملة ( قطر 1400 مم ) مستوى المنعرج اتجاه قناة نسمة بالطريق الرابطة بين محول برج غربال ( محول ملعب رادس ) والمدخل الرئيسي لملعب رادس من قبل مصالح ديوان الوطني للتطهير، وذلك إلى غاية إتمام الاشغال من قبل مصالح ديوان التطهير.واوضحت الوزارة في بلاغ اصدرته الجمعة انه سيقع تحويل حركة جولان العربات على النحو التالي*غلق الطريق الرابطة بين مدخل قناة نسمة و المفترق الرئيسي للملعب ( مكان الاشغال ) ويمكن للقادمين من جهة برج غربال اتجاه المدخل الرئيسي للملعب الانعراج يمينا اتجاه مفترق الديوان الوطني للتطهير ثم استعمال المفترق الدائري للتطهير والانعراج يسارا عبر الفتحة المهيأة للغرض والالتحاق بالمنعرج المؤدي للمدخل الرئيسي لملعب رادس من جهة مفترق BSB ومواصلة السير الى غاية المدخل الرئيسي او اتجاه مفترق شوشة رادس.*غلق الاتجاه المؤدي من ملعب رادس اتجاه محول برج غربال من جهة مفترق BSB ومن جهة المدخل الرئيسي للملعب ويمكن لقاصدي السريعة الجنوبية او الطريق السيارة أ 1 استعمال الطريق الوطنية رقم 1 عبر مفترق BSB ثم مفترق وادي مليان.واوضحت الوزارة في بلاغ لها الجمعة، ان هذا الاجراء يأتي إثر القرار المتخذ من قبل اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بمعتمدية المدينة الجديدة.ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة مكان الاشغال.