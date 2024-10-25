10 قتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان في 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 جنود بمعارك جنوب لبنان، مما يرفع عدد قتلاه في 24 ساعة إلى 10، كما أفادت صحيفة إسرائيل اليوم بإصابة 6 أشخاص في استهداف صاروخي لحزب الله منطقة شوميرا بالجليل الأعلى. وبالتزامن مع هذه التطورات، واصلت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة من لبنان.



وفي حين تعرضت لبيروت لعدة غارات إسرائيلية منذ مساء أمس الخميس، أطلق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه جنوب حيفا والجليل الأعلى.





غارات إسرائيلية

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم بإصابة 6 أشخاص في استهداف صاروخي لحزب الله منطقة شوميرا بالجليل الأعلى.وقصف حزب الله في الساعات الماضية مدنا وبلدات عدة في شمال إسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا صباح اليوم الجمعة، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة الخضيرة وقيساريا ومناطق واسعة بجنوب حيفا.وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت أيضا في المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ. كما دوّت صفارات الإنذار في مسغاف عام والمالكية وديشون بالجليل الأعلى بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا، واعترض بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة.وأكد حزب الله قصف قاعدة الكرمل جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.كما أعلن الحزب قصف مدينتي صفد ونهاريا ومستوطنتي كريات شمونة وكرمئيل، وقواعد نشريم وزوفولون و"سنط جين بين" بالصواريخ.وقال إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مسغاف عام والمنارة والمالكية.كما هاجم بالمسيرات الانقضاضية ثكنة راموت نفتالي، وتصدى بصاروخي أرض-جو لطائرة حربية ومسيرة من نوع هرمز، وأجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية -في وقت سابق أمس الخميس- وقوع إصابات بعد إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.وفي المقابل واصلت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة من لبنان، استهدفت أحدثها محيط بلدة الخيام وبلدات شوكين وديرسريان وكفرصير جنوب لبنان، وموقعا لحزب الله في معبر جوسية على الحدود السورية اللبنانية شمالي البقاع.كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة كفرا في جنوب لبنان، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة شبعا في جنوب لبنان.وكانت الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية تركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى مناطق في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع شرقا، مخلفة قتلى وجرحى.وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار على 200 هدف في عموم لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، كما دمرت قوات الفرقة 146 نحو 50 منشأة تابعة لحزب الله في قرى جنوبي لبنان، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.كما أعلن قتل عباس عدنان مسلم قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في عيترون جنوبي لبنان بغارة جوية نُفذت بتوجيه من قوات فرقة "الجليل 91″، مشيرا إلى أن عدنان مسلم كان مسؤولا عن توجيه عمليات لإطلاق النار والصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية والبلدات شمال إسرائيل.