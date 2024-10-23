مقل 6 وإصابة 19 آخرين في هجوم مسلح على حافلة في بابوا غينيا الجديدة

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أفادت شرطة بابوا غينيا الجديدة، اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في هجوم مسلح على حافلة ركاب بالقرب من مدينة بورغيرا.

وذكرت صحيفة "Papua New Guinea Post-Courier"، نقلا عن بيان الشرطة أن هجوما على الحافلة شن من قبل مجهولين بالقرب من مدينة بورغيرا، التي تقع على بعد 700 كلم شمال غرب العاصمة بورت مورزبي.



وبحسب بيان الشرطة فقد وقع الهجوم في الـ22 من أكتوبر حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي .



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وأضاف البيان أن الحافلة تعرضت لكمين تم تأكيد مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة وهم في حالة حرجة، وجار التحقيق في ملابسات إطلاق النار.



وأشار البيان إلى أن بعض الركاب حاولوا الفرار عند تعرضهم للهجوم إلا أنهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن الحافلة كثيرا وقام المسلحون بإطلاق النار على كل من كان على متن الحافلة.



المصدر: تاس وأضاف البيان أن الحافلة تعرضت لكمين تم تأكيد مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة وهم في حالة حرجة، وجار التحقيق في ملابسات إطلاق النار.وأشار البيان إلى أن بعض الركاب حاولوا الفرار عند تعرضهم للهجوم إلا أنهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن الحافلة كثيرا وقام المسلحون بإطلاق النار على كل من كان على متن الحافلة.المصدر: تاس