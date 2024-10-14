الأولى منذ 23 عاما.. الرئيس الجزائري يستقبل رئيسة الهند في زيارة تستمر 3 أيام

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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيرته الهندية دروبادي مورمو، التي حطت في الجزائر في أول زيارة رسمية لرئيس الهند منذ يناير عام 2001.



وخلال لقاء جمعه بنظيرته الهندية في القصر الرئاسي، قال تبون: " اغتنمنا الفرصة لإجراء مباحثات مكثفة تناولت التعاون الثنائي وآفاق تطويره، بالإضافة إلى قضايا إقليمية".





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وأضاف: "سيتم في أقرب وقت البت في التحضير للجنة المشتركة للتعاون لتعميق الشراكة الثنائية لاسيما من خلال لقاء رجال الأعمال"، مشيرا إلى أنه كان لديه معها "حديث مطول معمق أملته الظروف الخاصة على المستوى الإقليمي، لاسيما في الشرق الأوسط والاعتداء على غزة ولبنان وما انعكس عنه من تداعيات خطيرة على المنطقة".





وتابع تبون: "جددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأكدنا على أهمية الاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".



وقال الرئيس الجزائري: "بخصوص المستجدات في الساحل، أبدينا حرصنا على دعم الجهود الأمنية في المنطقة. وسجلنا تطابقا في وجهات النظر في العديد من الملفات وفي مختلف الأزمات على مستوى العالم".



وفي وقت سابق، أعلنت السفيرة الهندية الجديدة بالجزائر، سواتي فيجاي كولكارني، عن زيارة مرتقبة لرئيسة الهند، مشيرة إلى أن "نيودلهي تتطلع إلى العمل مع الجزائر في شتى المجالات".