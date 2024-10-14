طهران: سنحاسب إسرائيل على اغتيال نيلفروشان

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أكدت الخارجية الايرانية أن إيران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة إسرائيل على اغتيال العميد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان في لبنان.



وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "ستستخدم إيران كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على اغتيال العميد نيلفروشان".





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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان تضمن تقديم التعازي مجددا بمقتل عباس نيلفروشان - خلال قصف إسرائيلي للمناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي - إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والشعب الايراني "وباقي الشعوب الحرة في العالم وأسرة هذا الشهيد العظيم" حسب بيان الخارجية.



وتابع البيان: "إن التاريخ الإجرامي للكيان الصهيوني منذ نشأة هذا الكيان وإلى اليوم يظهر بأن المداراة مع الاعتداءات والجرائم التي يقترفها هذا الكيان تجعله أكثر تجرؤا وتزيد من حجم جرائمه".



وشدّد بيان الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا القائد العسكري الايراني الكبير هو خطوة غير قانونية ولا شك بأن ايران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة".