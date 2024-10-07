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"سافرا للبحث عن لقمة العيش".. اختفاء أردنيين اثنين في المكسيك

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 06:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أمس الأحد، أن المديرية تتابع المعلومات الواردة حول اختفاء مواطنين أردنيين اثنين في المكسيك.

وفي التفاصيل، قال القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في المكسيك، تتابع مع السلطت المختصة هناك عمليات البحث عن المواطنين المفقودين داخل الأراضي المكسيكية.

...

وأوضح أن ذوي المفقودين أبلغوا الوزارة أنهما سافرا إلى الولايات المتحدة للبحث عن فرصة عمل، وانقطع الاتصال بهما في المكسيك قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأكد القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.

المصدر: بترا


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