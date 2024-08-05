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بريطانيا.. اجتماع حكومي استخباراتي طارئ لبحث العنف المستمر على خلفية حادث طعن ساوثبورت

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Publié le Lundi 05 Août 2024 - 06:46 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات - دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعقد اجتماع طارئ بالتعاون مع الاستخبارات بسبب الاضطرابات التي تجتاح البلاد على خلفية حادث طعن ساوثبورت.

وقالت مصادر حكومية إن حكومة البلاد ستجري اليوم الاثنين اجتماعا طارئا مع لجنة الطوارئ "كوبرا"، مشيرة إلى أن مثل هذه الاجتماعات يحضرها ممثلون عن الحكومة والشرطة والاستخبارات.

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وأضافت أن ستارمر يقوم بالتحضير لجلسات محكمة الطوارئ وجعل المدعين العامين يعملون لساعات أطول وفي عطلات نهاية الأسبوع لمعالجة القضايا وإعادة انتشار الشرطة إذا لزم الأمر.
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واندلعت الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في بريطانيا في الأسبوع الماضي بعد مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص في مدينة ساوثبورت.

واعتقلت الشرطة أكثر من 150 متظاهرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق قال ستارمر في حديثه من داوننغ ستريت إن كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت في المدن البريطانية "سيواجهون القوة الكاملة للقانون".

وخرج الناشطون اليمينيون المتطرفون إلى شوارع العديد من المدن البريطانية بعد انتشار إشاعات مفادها أن المشتبه به في هجوم ساوثبورت كان مهاجرا مسلما. ونفت الشرطة هذه المعلومة، مؤكدة المشتبه به ولد في ويلز، لكن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.


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