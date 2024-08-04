"الحوثيون" يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في صعدة واستهداف سفينة في خليج عدن

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة صعدة، واستهداف سفينة في خليج عدن.



وقال "الحوثيون" في بيان لهم إنه "تم إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".





بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وعملية استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ 04-08-2024م. pic.twitter.com/DyPkySB1gh — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 4, 2024

وأضاف البيان أنه "استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ 04-08-2024".ويأتي استئناف الهجمات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وسط مخاوف متجددة من انزلاق الحرب إلى صراع إقليمي واسع.واستهدف الحوثيون أكثر من 70 سفينة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في حملتهم التي أسفرت عن مقتل 4 بحارة.واعترض تحالف تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر صواريخ وطائرات مسيرة أخرى أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.ويؤكد "الحوثيون" أن هجماتهم تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا كجزء من حملة المتمردين التي يقولون إنها تسعى إلى فرض نهاية للحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.