Babnet

"الحوثيون" يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في صعدة واستهداف سفينة في خليج عدن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6644f5dbca1630.16098318_qjhonpmglikef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 14:35 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة صعدة، واستهداف سفينة في خليج عدن.

وقال "الحوثيون" في بيان لهم إنه "تم إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

...

وأضاف البيان أنه "استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ 04-08-2024".

ويأتي استئناف الهجمات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وسط مخاوف متجددة من انزلاق الحرب إلى صراع إقليمي واسع.

واستهدف الحوثيون أكثر من 70 سفينة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في حملتهم التي أسفرت عن مقتل 4 بحارة.


واعترض تحالف تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر صواريخ وطائرات مسيرة أخرى أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

ويؤكد "الحوثيون" أن هجماتهم تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا كجزء من حملة المتمردين التي يقولون إنها تسعى إلى فرض نهاية للحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 62

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*