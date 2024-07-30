ترامب: حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس وصمة عار

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وكالات - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس بأنه "وصمة عار"، قائلاً في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أنا شخص واسع الأفق للغاية، لكن ما فعلوه كان وصمة عار".



وجاءت تصريحات ترامب وسط غضب عالمي واسع بسبب مشهد يقول النقاد إنه يسخر من لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير". يصور المشهد راقصين وراقصات متحولين جنسيا يحيطون بطاولة تبدو وكأنها العشاء الأخير بين المسيح وتلاميذه.





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كما أدان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون المشهد في منشور على موقع "X"، وكتب: "كانت السخرية من العشاء الأخير ليلة أمس صادمة ومهينة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين شاهدوا حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية". وأضاف: "الحرب على إيماننا وقيمنا التقليدية لا تعرف حدودا اليوم". بدوره أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بعض عروض حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 2024 في باريس كانت مثيرة للاشمئزاز.



