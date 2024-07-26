أعلنت السكك الحديدية الفرنسية تعرضها لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكة قطاراتها السريعة وأدى لبلبلة كبيرة قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.



وأوضحت شركة "إس إن سي إف" أن الهجوم الضخم جرى ليل الخميس الجمعة.





"Attaque massive pour paralyser" le réseau ferroviaire français: des perturbations prévues "au moins tout le week-end" https://t.co/OUna691j8g — RTL info (@rtlinfo) July 26, 2024

وأضافت في بيان "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات.وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".وذكرت وسائل إعلام فرنسية ان الهجوم استهدف "شل" شبكة السكك الحديدية الفرنسية وخاصة القطارات عالية السريعة في البلاد ما تسبب باضطرابات "على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع".وقال وزير النقل الفرنسي باتريك فيغرييت "سنعيد تشغيل خط القطارات العادي وسنضطر إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات.. الأعمال الخبيثة المنسقة استهدفت خطوط قطارات سريعة وستؤدي لتعطيل الحركة حتى نهاية الأسبوع".ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة القطارات السريعة "يوروستار" إلغاء وتحويل مسار رحلات من وإلى باريس بعد "أعمال تخريبية" في فرنسا.وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 يوليو الجاري، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس.