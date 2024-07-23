كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، أنه تعرض للخداع حينما طلب منه الموافقة على توقيع بعض الأوراق التي تسمح لأحد أبنائه بتناول "مثبطات البلوغ" لتحويل جنسه من ذكر إلى أنثى، ما أدى إلى "قتله" مجازيًا.



تصريحات ماسك الصادمة جاءت خلال مقابلة له مع عالِم النفس الكندي جوردن بيترسون، الاثنين، والتي قال فيها أن ناشري الأفكار اليسارية قتلوا ابنه (Xavier) بعدما خدعوه بتغيير جنسه وثم تغيير اسمه ...





🔴 قبل قليل صرح ايلون ماسك تصريحات خطيرة جداً عن ولده المتحول جنسياً!!!



التصريحات ذي كانت في مقابلة بينه وبين عالم النفس الكندي "جوردن بيترسون" وفيها اتهم ناشرين الأفكار اليسارية بأنهم تسببوا في فقدان ابنه زافيير…



وهذا الشيء حصل خداعه لتغيير جنسه واسمه واعتبر ان ولده مات حتى… pic.twitter.com/LxGUODUOg7 — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 23, 2024

ابرز ماجاء خلال المقابلة

إيلون: الحياة لا تعني المعاناة إيلون ماسك يوضح أن الحياة ليست مجرد معاناة، بل تتضمن لحظات سعيدة وحزينة، مما يجعل القول بأن الحياة مجرد معاناة سخيفًا وكاذبًا

إيلون: يعترف بعدم تدينه لكنه يؤكد على أهمية وحكمة تعاليم الاديان ولدي ايمان بها ايضا

إيلون: هل كل شيء واعي أم لا شيء واعي؟ إيلون يتساءل دائمًا حول ما إذا كان كل شيء في الكون واعيًا أم لا، ويعتقد أنه يجب التفكير في جميع الاحتمالات بدلاً من اليقين المطلق.

إيلون: الحضارات المهددة ليس لديها وقت لمذهب المتعة إيلون يوضح أن الحضارات تحت الضغط، مثل روما القديمة، لم يكن لديها وقت لمذهب المتعة لأنها كانت تواجه تهديدات كبيرة مثل هانيبال.

إيلون: الثقافات التي تفقد دينها سوف تختفي إيلون يعتقد أن الثقافات التي تفقد دينها تصبح مناهضة للإنجاب وتبدأ في التراجع والانقراض.

إيلون: سأقاضي أوبين أ اي إيلون يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد OpenAI لأنها تحاول تحقيق أقصى قدر من الأرباح، مع أنه كان قد قدم 15 مليون دولار لبدء المشروع كمؤسسة غير ربحية.

إيلون: أنا مؤيد للإنسان إيلون يؤكد دعمه للإنسانية ويشير إلى الحاجة لإنشاء شركة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لموازنة قوة Google.

إيلون يروي قصته مع لاري بيج الذي وصفه بـ"عالم الأنواع"، ويعبر عن قلقه من عدم اهتمام بيج بسلامة الذكاء الاصطناعي.

إيلون: تحدثت إلى "نيوسوم" حول قانون المتحولين جنسيًا في كاليفورنيا إيلون يوضح أنه تحدث مع جافين نيوسوم بشأن قانون المتحولين جنسيًا وهدد بنقل شركاته خارج كاليفورنيا إذا تم تمرير القانون.



إيلون: لقد قُتل ابني بفيروس العقل المستيقظ إيلون يعبر عن حزنه لفقدان ابنه بسبب تأثير "فيروس العقل المستيقظ"، ويشير إلى مخاطر حاصرات البلوغ.

إيلون: "دي" مناهض للجدارة إيلون ينتقد الحزب الديمقراطي لدعمه ممارسات مناهضة للجدارة وحرية التعبير، ويرى أنه يؤجج الانقسام.

إيلون: الحزب الجمهوري أكثر انسجامًا مع الجدارة والحرية الشخصية إيلون يرى أن الحزب الجمهوري أصبح أكثر توافقًا مع مبادئ الجدارة والحرية الشخصية مقارنة بالديمقراطيين.

إيلون: علينا أن نوسع وعينا إلى ما هو أبعد من الأرض إيلون يشدد على ضرورة تخصيص نسبة صغيرة من الموارد لتوسيع الحياة إلى خارج الأرض، مع الحفاظ على بقاء الأرض رائعة.

إيلون: XAI لا يتفق مع النسبية - نحن نسعى جاهدين من أجل الحقيقة إيلون يؤكد على سعي XAI للحقيقة والابتعاد عن النسبية الأخلاقية والسياسات الصحيحة سياسيًا.

إيلون: إذا كان الأشرار يكرهونك، فمن المحتمل أنك تفعل شيئًا صحيحًا إيلون يشير إلى أن كره الأشرار لك قد يكون دليلًا على أنك تقوم بشيء صحيح، حيث تنعكس شخصيتك في أصدقائك وأعدائك.