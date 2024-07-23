"ابني مات": إيلون ماسك يكشف عن تفاصيل حياته مع طفله المتحول جنسيًا

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، أنه تعرض للخداع حينما طلب منه الموافقة على توقيع بعض الأوراق التي تسمح لأحد أبنائه بتناول "مثبطات البلوغ" لتحويل جنسه من ذكر إلى أنثى، ما أدى إلى "قتله" مجازيًا.
تصريحات ماسك الصادمة جاءت خلال مقابلة له مع عالِم النفس الكندي جوردن بيترسون، الاثنين، والتي قال فيها أن ناشري الأفكار اليسارية قتلوا ابنه (Xavier) بعدما خدعوه بتغيير جنسه وثم تغيير اسمه ...
تصريحات ماسك الصادمة جاءت خلال مقابلة له مع عالِم النفس الكندي جوردن بيترسون، الاثنين، والتي قال فيها أن ناشري الأفكار اليسارية قتلوا ابنه (Xavier) بعدما خدعوه بتغيير جنسه وثم تغيير اسمه ...
وقال ماسك لـبيترسون: "لقد حدث ذلك لأحد أبنائي الأكبر سنًا، حيث خُدعت لتوقيع وثائق لأحد أبنائي الأكبر سنًا، زافيير Xavier، لم يشرحوا لي أن مثبطان البلوغ هي في الواقع مجرد أدوية عُقم”.
وأردف يقول: "الأطباء لم يشرحوا لنا بأن الأدوية التي سيتلقاها ابني ستجعله عقيم إلى الأبد وثم يجعلوه يتحول لأنثى مشوهة وعقيمة بالتأكيد".
وقال ماسك: "لقد فقدت ابني بسبب فيروس Woke Mind، أقسمت على تدميره، ويجب سجن كل من يروّج لهذه الأفكار”.
🔴 قبل قليل صرح ايلون ماسك تصريحات خطيرة جداً عن ولده المتحول جنسياً!!!— MOATH | معاذ (@M0ATH) July 23, 2024
التصريحات ذي كانت في مقابلة بينه وبين عالم النفس الكندي "جوردن بيترسون" وفيها اتهم ناشرين الأفكار اليسارية بأنهم تسببوا في فقدان ابنه زافيير…
وهذا الشيء حصل خداعه لتغيير جنسه واسمه واعتبر ان ولده مات حتى… pic.twitter.com/LxGUODUOg7
وكانت ابنة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المتحولة جنسيا، تقدمت سنة 2022 بطلب لتغيير اسمها قانونيا لأنها "لم تعد ترغب بالعيش مع والدها البيولوجي أو الرغبة بالارتباط به بأي شكل أو صلة أو طريقة".
وتم تقديم الالتماس لتغيير الاسم وشهادة الميلاد الجديدة التي تعكس هويتها الجنسية الجديدة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا في سانتا مونيكا، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وطلبت كزافييه ألكسندر ماسك (السابقة)، التي بلغت 18 عاما مؤخرا، وسن الرشد في كاليفورنيا، من المحكمة تغيير اعترافها بالجنس من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد، وفقا لوثائق المحكمة المتاحة عبر الإنترنت التي نقلتها سكاي نيوز عن "PlainSite.org".
وتم تنقيح اسمها الجديد في المستند عبر الإنترنت، في حين أن والدتها هي جوستين ويلسون، التي طلقت ماسك عام 2008.
ولم يكن هناك أي تفسير آخر للخلاف بين ابنة ماسك ووالدها، رئيس شركة "Tesla" و "SpaceX"...
ابرز ماجاء خلال المقابلة
بخصوص باقي الاشياء اللي تكلم عنها "جوردن بيترسون" مع "إيلون ماسك" هنا ابرز ماجاء خلال المقابلة وفق ترجمة لمعاذ على X :
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