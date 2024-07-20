"كاسبيرسكي": فترة التخلص من العطل في نظام التشغيل Windows غير معروفة

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قال الكسندر ليسكين رئيس قسم أبحاث المخاطر في شركة "كاسبيرسكي لاب"، إن مئات الشركات حول العالم عانت من تعطل الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows.



وأشار في حديث لمراسل نوفوستي إلى أنه لا يزال من الصعب تقدير وقت التعافي، لأنه يجب إصلاح هذه المشكلة يدويا على كل جهاز، وهناك الآلاف منها.





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وأضاف: " وفقا للتقارير من المصادر المفتوحة، قد يصل عدد الشركات المتضررة والأجهزة المستخدمة فيها، إلى المئات والآلاف على التوالي. في المرحلة الحالية، من الصعب تقدير المدة التي سيستغرقها تصحيح الوضع، لأن الصعوبة تكمن في أنه عند حدوث مثل هذه المشكلة، يجب إعادة تشغيل كل جهاز على حدة ... يجب التحميل في safe mode يدويا؛ ومن غير الممكن القيام بذلك بساعدة وسائل وأدوات التحكم".



ونوه الخبير بأن "هذه بالفعل مشكلة جدية للغاية وهي أثرت على الكثير من العمليات، بما في ذلك في البنية التحتية الحيوية".



ووفقا للخبير، لتجنب مثل هذه المواقف، يجب على الشركات المصنعة لأدوات أمن المعلومات أن تكون مسؤولة قدر الإمكان عن جودة التحديثات التي تصدرها. ومن المهم كذلك مراعاة مبدأ الإصدارات الحبيبية. وهذا يعني أنه لا يتم توزيعها بشكل شامل عالميا على جميع العملاء، بل يتم توزيعها بشكل تدريجي، بحيث أنه في حالة حدوث أي فشل غير متوقع يمكن تحديده وتطويقه بسرعة.



اليوم الجمعة استفاق العالم، على خلل تقني شل الأسواق والمطارات والخدمات حول العالم. وأبلغ مستخدمو خدمات "مايكروسوفت" عن انقطاعات واسعة النطاق للانترنت، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجيا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات "مايكروسوفت 365".



ويرتبط انقطاع "مايكروسوفت" بتحديث جديد لشركة "كراود سترايك" CrowdStrike (شركة برمجيات الأمن السيبراني). وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.



المصدر: نوفوستي