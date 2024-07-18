المنصري:المرايحي تحصل على التوكيل الخاص لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية

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أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن 74 شخصا قاموا بسحب أنموذج التزكية إلى غاية اليوم الخميس في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم



وأوضح المنصري لدى حضوره اليوم الخميس في برنامج "هنا تونس" أن اشتراط توكيل خاص لسحب استمارة تجميع التزكيات وتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور أمام هيئة الانتخابات لأي سبب من الأسباب إجراء ليس جديدا ومعمول به منذ سنة 2014 هدفه تحميل المسؤولية نظرا لوجود تبعات قانونية سيتحملها المعني بالترشح مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي المودع بالسجن تمكن من الحصول على توكيل خاص لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية .





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كما أكد المنصري أن الحديث عن نشر التزكيات يبقى ممكنا ولن يتم القيام به إلّا بالتعاون مع هيئة المعطيات الشخصية وفي إطار القانون.