تراس تخسر مقعدها في البرلمان البريطاني بهزيمة حزب المحافظين الكارثية

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس خسرت مقعدها في البرلمان عقب الانتخابات التي جرت في البلاد أمس الخميس وخسرها حزب المحافظين.



وبحسب مواقع بريطانية، خسرت رئيسة الوزراء السابقة (أليزابيث) ليزا تراس، في حدث صادم، مقعدها في جنوب غرب نورفولك أمام تيري جيرمي من حزب العمال الذي فاز بأغلبية الأصوات.





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ومن المرجح أن تصبح النتيجة في جنوب غرب نورفولك رمزا لما يبدو أنه أسوأ نتيجة انتخابية على الإطلاق لحزب المحافظين في الانتخابات.



يذكر أن تراس فازت بأغلبية 26 ألف صوت في انتخابات عام 2019، ولم يكن من المتوقع أن تتعرض لضغوط شديدة في هذه الانتخابات في تلك المنطقة.



وخسر 10 وزراء في الحكومة البريطانية مقاعدهم في البرلمان خلال ليلة وصفت بالكارثية لحزب المحافظين، بما في ذلك وزير الدفاع ووزيرة التعليم.



وحقق حزب العمال البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيم الحزب كير ستارمر.