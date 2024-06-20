Babnet

صدمة على جبل الرحمة.... نشطاء يتداولون فيدوهات لاكتشاف "أعمال سحر أسود في جبل عرفات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6673f472506c27.04027908_hnfleomgjipkq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 10:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الفيديوهات أثناء تنظيف جبل عرفات والتي أظهرت،حسب قولهم "مفاجآت صادمة تتنافى تماما مع الحج وقدسيته".

وكشفت الفيديوهات، حسب ناشريها، "وجود أعمال سحر يتم عملها ودفنها في جبل عرفات" حيث ظهر فيه لقطات لعدد من اللفائف التي تم العثور عليها مدفونة بين محتويات تتعلق بأشخاص مجهولين.

...


وعثر على أشياء مثل الشعر ومقتنيات شخصية "تم عمل سحر عليها"، وكذلك كشفت طلاسم مكتوبة بأسماء أشخاص بعينهم بقصد إيذائهم.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289572


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Slv euro_2024 - Ukr euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Pol euro_2024 - Aus euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Ned euro_2024 - Fra euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*