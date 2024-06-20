صدمة على جبل الرحمة.... نشطاء يتداولون فيدوهات لاكتشاف "أعمال سحر أسود في جبل عرفات"

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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الفيديوهات أثناء تنظيف جبل عرفات والتي أظهرت،حسب قولهم "مفاجآت صادمة تتنافى تماما مع الحج وقدسيته".



وكشفت الفيديوهات، حسب ناشريها، "وجود أعمال سحر يتم عملها ودفنها في جبل عرفات" حيث ظهر فيه لقطات لعدد من اللفائف التي تم العثور عليها مدفونة بين محتويات تتعلق بأشخاص مجهولين.





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وعثر على أشياء مثل الشعر ومقتنيات شخصية "تم عمل سحر عليها"، وكذلك كشفت طلاسم مكتوبة بأسماء أشخاص بعينهم بقصد إيذائهم.







وعثر على أشياء مثل الشعر ومقتنيات شخصية "تم عمل سحر عليها"، وكذلك كشفت طلاسم مكتوبة بأسماء أشخاص بعينهم بقصد إيذائهم.