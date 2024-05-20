خامنئي يعزي الشعب الإيراني ويدعو إلى انتخابات خلال 50 يوما

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وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رسالة تعزية بعد الإعلان رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.



وقال: "وقع هذا الحادث المؤسف أثناء محاولة الخدمة، لقد قضى (رئيسي) كامل فترة مسؤوليته في جهود متواصلة في خدمة الشعب والوطن والإسلام... في هذا الحادث المأساوي، فقد الشعب الإيراني خادما مخلصا وقيما".





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وأعلن خامنئي "الحداد العام لمدة خمسة أيام"، معلنا أنه بحسب المادة 131 من الدستور، يتولى نائب الرئيس محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.



وكانت مروحية رئيسي قد تعرضت لحادث ما أدى إلى مقتله وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.



وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.



واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.



وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.