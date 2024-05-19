Babnet

الديوان الملكي السعودي: إجراء فحوصات طبية للملك السعودي في جدة إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وآلام المفاصل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6649a92a301561.49781169_gpmkofihelnjq.jpg width=100 align=left border=0>
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 07:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل.

وجاء في بيان الديوان الملكي التالي: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

...

وكان الملك السعودي دخل مستشفى الملك فيصل في 24 أبريل الماضي لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287843


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 08:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*