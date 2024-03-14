صحة غزة تكشف عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى القصف الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".





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وكشفت عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31341 شهيدا و 73134 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ160 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.



وقال المتحدث باسم "الأونروا" كاظم أبو خلف في تصريحات لـRT إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم، مشيرا إلى التخوفات من انتشار الوفيات بسبب القصف والجوع.