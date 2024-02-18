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زاخاروفا تسخر من تدخين وزير خارجية أوكرانيا بشراهة خلال بث مباشر

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 11:33 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصرف وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا الذي دخّن سيجاره بشراهة أثناء بث إخباري مباشر من مؤتمر ميونخ الأمني.
وكتبت زاخاروفا: "يبدو أن حزمة مساعدات ميونيخ لأوكرانيا تحتوي على السيجار".

وكان كوليبا قد ظهر يدخن السيجار خلال بث إخباري أوكراني مباشر من مؤتمر ميونخ الأمني أمس السبت، وهو يجيب على سؤال حول الاجتماعات المقبلة للوفد الأوكراني معتقدا أن البث انتهى.
...

وجاءت هفوة كوليبا على خلفية إعلان انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، وتحرير الجيش الروسي لها.


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