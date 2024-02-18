زاخاروفا تسخر من تدخين وزير خارجية أوكرانيا بشراهة خلال بث مباشر

وكتبت زاخاروفا: "يبدو أن حزمة مساعدات ميونيخ لأوكرانيا تحتوي على السيجار".وكان كوليبا قد ظهر يدخن السيجار خلال بث إخباري أوكراني مباشر من مؤتمر ميونخ الأمني أمس السبت، وهو يجيب على سؤال حول الاجتماعات المقبلة للوفد الأوكراني معتقدا أن البث انتهى.