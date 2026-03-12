Babnet   Latest update 16:32 Tunis

في اليوم العالمي للكلى: أكثر من 1500 مريض في تونس ينتظرون دورهم لزرع الكلى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2c66399e183.63830716_kpqinjmolfghe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 15:36 قراءة: 1 د, 19 ث
      
ـ كشفت المنسقة المسؤولة عن التحسيس بالتبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بثينة زناد، أن أكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا في قائمة انتظار زرع الكلى، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للكلى الموافق للخميس الثاني من شهر مارس من كل سنة.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سنة 2025 شهدت إجراء 73 عملية زرع كلى، توزعت بين 23 عملية من متبرعين متوفين دماغيا و50 عملية من متبرعين أحياء.
وأوضحت أن عمليات زرع الأعضاء التي تمت خلال السنة ذاتها انطلقت من 16 متبرعا متوفيا دماغيا، وهو ما مكّن من إنقاذ حياة 46 مريضا، حيث شملت عمليات الزرع 23 كلى و11 عملية زرع كبد و12 عملية زرع قلب.

وتشير إحصائيات الجمعية التونسية لأمراض الكلى وزرع الكلى وتصفية الدم إلى أن تونسيا واحدا من بين كل عشرة مصاب بأحد أمراض الكلى، كما يخضع أكثر من 14 ألف تونسي لتقنية تصفية الدم، من بينهم نحو 30 بالمائة في حاجة إلى عملية زرع.

وقام الأطباء التونسيون منذ سنة 1986 إلى اليوم بإجراء نحو 2500 عملية زرع كلى. ويؤكد مختصون أن أمراض الكلى، التي يطلق عليها أحيانا "المرض الصامت"، قد تبلغ خلال السنوات القليلة القادمة المرتبة الثالثة ضمن الأمراض المسببة للوفاة.

واعتبرت زناد أن الزيادة السنوية في عدد المرضى المدرجين بقائمات الانتظار تفوق بكثير عدد عمليات الزرع المنجزة، مؤكدة عزوف بعض العائلات عن التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا. وأشارت في هذا السياق إلى أن سنة 2025 سجلت نحو 100 حالة وفاة دماغية، لم توافق سوى 16 عائلة منها على التبرع.
ودعت العائلات وعموم المواطنين إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء لما يمثله من فرصة لإنقاذ الأرواح ومنح حياة جديدة للمرضى الذين تكتظ بهم قائمات الانتظار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325303

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>