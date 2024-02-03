إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في باريس والشرطة تعتقل الجاني

أصيب ثلاثة أشخاص بعملية طعن اليوم السبت في محطة القطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم القبض على منفذ الاعتداء.



وقال مصدر في الشرطة لقناة "تي إف 1" الفرنسية إن "شخصا نفذ هجوما بسكين صباح اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة صباحا، في محطة جار دي ليون بباريس".





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وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض عليه أن "المعلومات الأولية تشير لإصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة، واثنان جروحهم طفيفة".



ولم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.



