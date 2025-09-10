تونس : رأس أنجلة أقصى منطقة في شمال إفريقيا تناشد التثمين وتتطلع الى منافسة نظيرتها جنوب القارة الافريقية كايب أقولاص

أميمة العرفاوي- تعانق سمائها زرقة البحر وتتربع جبالها في حضن الطبيعة، انها رأس أنجلة أو كما يطلق عليها رأس الملائكة ،تتجلي للزائر واحدة من أجمل وأهدأ المناطق السياحية في القارة الإفريقية وتحمل منذ واخر 2014 لقب أقصى منطقة في شمال إفريقيا.

تتميز راس أنجلة ، التي تؤكد السلطات المكلفة بالسياحة ببنزرت على اهميتها خلال الفترة الاخيرة، ومستقبلا، بموقع استراتيجي وإطلالة بانورامية ساحرة على البحر الأبيض المتوسط وهي التي تبعد 15 كم على مدينة بنزرت و22 كم على بحيرة أشكل

يشكل الموقع لؤلؤة على سطح الأرض تجمع كافة المكونات الطبيعية الغابية والشاطئية و حتى وجهة لمحبي ممارسة هواية الصيد البحري ومحبي السياحة الايكولوجية البيئية للتعرف على التنوع البيولوجي من نباتات و أسماك بحرية دون أن ننسى الأجواء الشاعرية و الراحة النفسية مع غروب الشمس.



من كايب أقولاص ..الى رأس انجلة



راس انجلة : تراجع الاهتمام



رأس انجلة تمثل لوحة طبيعية وصورة حية أحيت لدى صحفية- وات- وهي تزورها لأول مرة في اطار فريق أضواء على الجهات، ذكريات زيارتها لمنطقة "كايب اقولاص" الموجودة في اقصى جنوب افريقيا والقارة الافريقية والتي تعد أكثر تثمينا والحال انهما اقصى نقطتين في القارة.هذه الأخيرة تعد أقصى نقطة في جنوب إفريقيا ونقطة التقاء المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والتي تتميز بصيف دافئ وجاف بين نوفمبر ومارس وشتاء معتدل وممطربين شهري ماي و أوت باتت محط الانظار وموقعا سياحيا.وتتميز"كايب أقولاص" التي جالت في مختلف الارجاء المحيطة بها مراسلة وات عبر التلفريك خلال ديسمبر 2022 بواجهتها البحرية المتميزة وبنظافتها فيما يمكنك التنقل إلى جبل الطاولة القريبة وتشتهر بوجود طيور البطريق في عدد من شواطئها جمالية وروعة .لكن المكان بالرغم من قدرته على الجذب لا يخفي اهتراء البنية التحتيى للطريق المؤدي للمنطقة مما يعزلها تماما عن المناطق المجاورة خاصة خلال تساقط الأمطار على غرار تلوث الشواطئ اذ تنتشر الأكياس البلاستيكية هنا وهناك وغيرها من الفضلات و القوارير البلورية في مشهد قاتم مخيف.أفاد رئيس جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي ببنزرت إدريس الشريف ، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بأنه ينشط ضمن مكونات المجتمع المدني منذ سنوات و سعى منذ سنة 2011 رفقة السلط الجهوية و المركزية إلى تثمين منطقة رأس انجلة بعد زيارته الى أقصى نقطة في جنوب إفريقيا والتنسيق مع رئيس بلدية المكان.و أضاف أنه تم الإعلان عن منح راس انجلة في 1 ديسمبر 2014 لقب أقصى منطقة في شمال إفريقيا من قبل وزيرة السياحة وقد استقبل المكان عددا من المسؤولين الحكوميين واكثر من 27 ممثلا دبلومسيا من بلدان مختلفة.وذكر أن المنطقة تعرف بمكان صخري تحيط به عدد من الشواطئ الخلابة الصغرى غير أنها لم تلاقي رواجا كبيرا رغم مجهودات وزارة السياحة و مكونات المجتمع المدنيوكشف أن راس انجلة استقبلت في السنوات الأولى بعد الإعلان عن موقعها الجغرافي الفريد, زيارات داخلية مكثفة وعدد هام من السياح الأجانب خاصة الأوروبيين غير أن عدد الزوار في تناقص من سنة إلى أخرى حيث بلغ في السنتين المنقضيين حوالي 50 أجنبي في الشهر وذلك لغياب الدعاية الكافية وافتقارها إلى مكان استقبال ومقومات الراحة التي من شأنها أن تستظيف الزوار.المندوبية الجهوية للسياجة : مستقبل واعدمن جهته كشف المندوب الجهوي للسياحة ببنزرت,سفيان بن صالحين أن رأس انجلة تتميز بتضاريس جبلية واعتدال طقسها ومن المنتظر أن تشهد في السنوات القادمة اقبالا متزايدا من الزوار خاصة بعد الانتهاء من أشغال الجسر الرابط بين معتمديتي جرزونة و بنزرت الجنوبية مع أواخر سنة 2027 مما سيساهم في تخفيض الضغط على غار الملح.وذكر أن مصالح وزارة السياحة تعمل منذ ذلك الوقت على التعريف بها خاصة في التظاهرات الكبرى حيث انتظم في شهر أكتوبر من السنة المنقضية تظاهرة رياضية "رالي" بمشاركة 60 سيارة رباعية الدفع أصحابها ينحدرون من جنسيات مختلفة (انطلق من ولاية بنزرت في اتجاه الجنوب بهدف التعريف بالوجهة التونسية من أعلى نقطة في افريقيا )واضاف انه من المنتظر أن تنتظم يوم 25 أكتوبر القادم تظاهرة رياضية أخرى بمشاركة 100 عداء من جنسيات مختلفة على طول 80 كم انطلاقا والعودة من رأس انجلة مرورا بمناطق مجاورة و 20 كم للهواة بمشاركة أكثر من 300 مشارك في دورتها الأولى.و أشار المسؤول إلى أن خصائصها تمكنها في الآن ذاته من استقطاب عدد هام من السياح خاصة أن عدد هام من الاقامات الريفية بمعتمدية بنزرت الجنوبية ( برأس انجلة و المناطق المحيطة بها) سترى النور قريبا وذلك بعد استيفاء كافة الجوانب القانونية وتجاوز الإشكاليات العقارية مع وزارة الفلاحة( وزارة السياحة بصدد إعداد كراس شروط تتعلق بإحداث اقامات ريفية عائلية لتسهيل الاستثمارات وتحقيق الاضافة)و قال بن صالحين إن ولاية بنزرت تعد أكثر من 100 استضافة عائلية( منجزة و بصدد الانجاز) داعيا الراغبين في بعث مشاريع مماثلة الاتصال بمصالح المندوبية الجهوية للسياحة لتسوية وضعيتهملاتزال راس انجلة ، أقصى منطقة في شمال إفريقيا ، المتميزة ، بخصائصها المتفردة و المميزة، تطمح رغم تطلعات المجتمع وتعهدات المندوبية الجهوية للسياحة الى أن تكون جاذبة معولة على توفر الإرادة الحقيقية و الرؤية المستقبلية واستغلال رمزية المكان كما هو الحال بالنسبة لعديد المواقع النظيره .