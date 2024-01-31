"يداك ملطختان بالدماء".. سيناتور أميركي يهاجم مارك زوكربيرغ

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن يد رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ "ملطخة بالدماء" بسبب أضرار الشبكات الاجتماعية التي يملكها على المستخدمين الصغار.



وقال السيناتور في الكلمة التي ألقاها في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي: "السيد زوكربيرغ، أنت وجميع الشركات هنا.. أيديكم ملطخة بالدماء. منتجك يقتل الناس".





...



وخصصت الجلسة لبحث قضية الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، وقد شارك فيها بالإضافة إلى زوكربيرغ، مدراء تنفيذيون من X (تويتر سابقًا) تيك توك، وديسكورد، وسناب.



وقال رئيس "ميتا" بدوره إن الشركة اتخذت إجراءات لحماية المستخدمين الصغار من الأذى المحتمل في الشبكات الاجتماعية.



وأضاف أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، قدمت الشركة ​​أكثر من 30 أداة وميزة مختلفة تسمح للآباء بوضع حدود زمنية لاستخدام أبنائهم المراهقين لتطبيقاتنا، ومعرفة المتابعين.



وقال زوكربيرغ، إن الشركة استثمرت في عام 2023 أكثر من 5 مليارات دولار لتامين سلامة الأطفال على منصاتها.



وقال زوكربيرغ إن الأبحاث الحالية لا تظهر علاقة سببية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الصحة النفسية لدى الشباب، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور.



وبدأ بعض الحاضرين في الجلسة بالصراخ والتعبير عن عدم الرضا عن كلام رجل الأعمال.



المصدر: تاس