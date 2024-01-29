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عقب استهداف سيارة ذويها.. الهلال الأحمر يعجز عن الوصول إلى طفلة في الـ7 محاصرة داخل السيارة

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 21:40 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بعجز طواقمه عن الوصول إلى طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في مدينة غزة عقب استهداف سيارة عائلتها قبل ساعات.

ووفقا لبيان الهلال الأحمر لا تزال الطفلة محاصرة من قبل الدبابات الإسرائيلية داخل سيارة أهلها التي تم استهدافها ما أسفرعن مقتل والدها وأشقائها الأربعة.

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وأشار البيان إلى أن طواقم الهلال الأحمر لا تزال على اتصال مع الطفلة لتهدئتها لاسيما وأنه تم إطلاق النار على العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة، فيما لا تزال مركبات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المكان الذي تعتبره القوات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 قتيلا و300 جريح خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26637 شهيدا و65387 جريحا وذلك منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.


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