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لليوم الثالث.. أهالي المحتجزين الإسرائيليين يمنعون دخول المساعدات إلى غزة

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 10:39 قراءة: 0 د, 58 ث
      
منع أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولليوم الثالث على التوالي، دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، رغم الدعوات الأمريكية لضمان استمرار دخول المساعدات.

وذكر موقع ynet أنه رغم مطالبة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بمرور المساعدات إلى القطاع، أغلق متظاهرون بينهم أهالي الرهائن في غزة، معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي.

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وقال داني إلجيرت، الذي تحتجز "حماس" شقيقه إيتسيك: "ليس من المنطقي أن تقوم دولة تحارب منظمة إرهابية بتزويدها بكل الخدمات اللوجستية التي تحتاجها لمحاربتنا. هناك خطأ ما هنا".

وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في ديسمبر الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني معظم المدنيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية ويواجهون خطر المجاعة.

وفي ذلك الوقت، قالت إسرائيل إنها ستلتزم باستقبال 200 شاحنة يوميا، لكن معدل الدخول ظل أقل بكثير من هذا الرقم، ووصل في المتوسط إلى حوالي 130 شاحنة.


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