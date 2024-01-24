ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير .



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فاز ترامب بـ31613 صوتا (52.9%)، فيما حصدت منافسته هايلي 28210 صوتا (45.8%).





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وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك بيانا بعد "الفوز الساحق" الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.



وجاء في البيان: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الهائل في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير وصنع التاريخ كأول مرشح منافس للحزب الجمهوري يفوز بكل من ولايتي أيوا ونيو هامبشاير! شكرًا لمواطني نيو هامبشاير على دعمكم المذهل للرئيس ترامب".



وأضافت ستيفانيك: "لقد رأيت بنفسي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطاقة والزخم وراء حملة الرئيس ترامب لإنقاذ أمريكا. فالرئيس ترامب لديه من المؤيدين والمتطوعين الأكثر حماسًا من أي حملة في تاريخ الولايات المتحدة".



وتابعت: "هذا المساء، رفضت نيوهامبشاير أيضًا بأغلبية ساحقة نيكي هايلي ومتبرعيها الديمقراطيين المتطرفين. ومن أجل الجمهورية، فقد حان الوقت لتعليقها حملتها الفاشلة والتوحد خلف الرئيس ترامب لمواجهة الرئيس الأكثر فسادا في التاريخ جو بايدن".



وأعربت ستيفانيك عن ثقتها بأن "الرئيس ترامب سيهزم جو بايدن. يعرف الناخبون ذلك، وجو بايدن يعرف ذلك، ونيكي هايلي تعرف ذلك. سيتم تذكر أي جهد يائس لتقسيم الجمهوريين في المستقبل وسيُنظر إليه على أنه مساعدة مباشرة لحملة جو بايدن الفاشلة. يجب أن ينتهي ذلك الآن".



يذكر أن هايلي هي المنافس الرئيسي لترامب على تحديد مُرشح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكمي نيوجيرسي وأركنساس السابقين كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.