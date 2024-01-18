منتخب نيجيريا يهزم كوت ديفوار

فاز المنتخب النيجيري على نظيره الايفواري (1-0)، مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الاولى ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار.

وسجل ويليام تورست ايكونغ الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وكان منتخب غينيا الاستوائية فاز في وقت سابق على غينيا بيساو (4-2)





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وجاءت اهداف غينيا الاستوائية عن طريق ايميليو نزوي (21 و51 و61) وجوزي انطونيو ميرندا (46) فيما سجل ايستبان فيرنانديز ضد مرماه (37) وزي توربو (90ز3) هدفي غينيا بيساو.

وكانت غينيا الاستوائية تعادلت مع نيجيريا في الجولة الاولى (1-1) فيما انهزم منتخب غينيا بيساو امام الكوت ديفوار (0-2).

وفي الجولة الثالثة لهذه المجموعة تتبارى، يوم الاثنين القادم، نيجيريا مع غينيا بيساو والكوت ديفوار مع غينيا الاستوائية.



ترتيب المجموعة الاولى

غينيا الاستوائية 4 2

نيجريا 4 2

الكوت ديفوار 3 2

غينيا بيساو 0 2