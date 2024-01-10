يمنيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة "توتال إنرجي" بتهمة التلويث النفطي في اليمن

رفع نحو خمسين مواطنا يمنيا دعوى ضد شركة "توتال إنرجي" أمام محكمة نانتير القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث أراضي ومياه منطقة يمنية.



وأضافت الوكالة أن المدعون الذين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف أكدوا أنهم يعانون من "أضرار جسيمة ودائمة وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة توتال وكذلك شريكها التجاري بتروماسيليا في منطقة حضرموت الصحراوية حيث تقوم شركة الطاقة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينات".





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وندد المدعون بكارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية تضر بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.



وأشار المدعون إلى العواقب الضارة لاستثمار النفط التي تتسبب بتلوث المياه الجوفية مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة "المتسربة بسبب إخفاقات توتال المتكررة".



كما تحدثوا عن "بقع نفطية في الصحراء" إثر حوادث على خطوط أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية بعدم معالجتها بطريقة مناسبة وهو ما يسبب حسب قولهم فيضانات متكررة لدى هطول الأمطار الغزيرة بسبب النفط المتسرب من الأنابيب.



يطالب المدعون بتقدم توتال انرجي المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الانتاج وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن وإعادة تدوير البراميل الكيميائية والاضرار التي لحقت بانابيب النفط.



وسيتم درس طلبهم في الأول من فبراير.