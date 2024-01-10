رئيس بوليفيا يطالب بلدان المنطقة بحشد الجهود لمكافحة تجارة المخدرات

طالب رئيس بوليفيا لويس آرسي بلدان أمريكا اللاتينية بحشد جهودها وتوحيد الصف في مكافحة تجارة المخدرات، على خلفية التوتر الحاصل والمواجهات بين الشرطة والعصابات في الإكوادور.



وكتب آرسي في صفحته على منصة "إكس": "نشدد على الضرورة الملحة للعمل الإقليمي على مكافحة تهريب المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى وكذلك إنشاء منظمات فوق وطنية مثل تحالف أمريكا اللاتينية لمكافحة المخدرات".





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وأشار إلى أنه حان الوقت لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية على أراضي "الوطن الكبير"، معبرا عن "تضامنه الكامل مع الإكوادور التي تواجه أزمة أمنية حرجة.



وتابع: "نعبر عن استعدادنا لدعم عودة الهدوء إلى شوارع الإكوادور".



وأفادت شرطة الإكوادور بمقتل 10 أشخاص على الأقل في أعمال شغب بمدينتي غواياكيل ونوبول.



وبعد سلسلة من أعمال الشغب وهروب كبار زعماء العصابات من السجون بالإكوادور أعلن رئيس البلاد دانييل نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما لاستعادة السيطرة على نظام السجون.



وتسببت تصرفات الحكومة في موجة من الاضطرابات في مدن البلاد وبدأ المجرمون ليلة الثلاثاء حرق السيارات والحافلات وتم في مدينة غواياكيل تسجيل انفجارات قنابل يديوية الصنع.



من جهتها قالت الشرطة إن مهاجمين مجهولين خطفوا 7 ضباط في الشرطة بالعاصمة كيتو ومدينة ماتشالا في أقل من 24 ساعة.



وردا على ذلك أعلن الرئيس نوبوا دخول البلاد في صراع داخلي مسلح وأمر جيشه "بتحييد" 22 عصابة إجرامية يبلغ عدد أعضائها عشرات الآلاف.