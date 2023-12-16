فيديو .. هجوم مقاتلي القسام على جنود الاحتلال في خيامهم في جحر الديك

بث الإعلام الحربي التابع لـ كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر مشاهد من هجوم مقاتلي الكتائب على جنود الاحتلال الإسرائيلي في خيامهم في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.



وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- مقاتلي القسام وهم يقتحمون موقع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك ويجهزون على جميع الجنود الموجودين في المكان.





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وتمكن المقاتلون -بحسب الفيديو- من التسلل إلى مكان يتجمع فيه جنود الاحتلال واستهدافه بقذيفة ضد التحصينات، و تمكنوا من تطهير الموقع وخيام الحراسة.



كما أظهرت المشاهد أحد جنود الاحتلال وهو ملقى على الأرض، وأيضا عثور مقاتلي كتائب القسام على قطعة سلاح "إم-16".



المصدر : الجزيرة

أحد المجاهدين يقاتل وهو حافي القدمين pic.twitter.com/wKlmCwt1Lf — رضوان الأخرس (@rdooan) December 16, 2023 وتمكن المقاتلون -بحسب الفيديو- من التسلل إلى مكان يتجمع فيه جنود الاحتلال واستهدافه بقذيفة ضد التحصينات، و تمكنوا من تطهير الموقع وخيام الحراسة.كما أظهرت المشاهد أحد جنود الاحتلال وهو ملقى على الأرض، وأيضا عثور مقاتلي كتائب القسام على قطعة سلاح "إم-16".المصدر : الجزيرة