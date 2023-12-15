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الجزيرة: إصابة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة بخان يونس

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 6 ث
      
أصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خلال تغطيته قصف الكيان المحتل الذي استهدف مدرسة حيفا في خانيونس ...
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