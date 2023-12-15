الجزيرة: إصابة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة بخان يونس
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الجمعة 15 ديسمبر 2023 | 2 جمادي الثاني 1445
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