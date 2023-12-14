أبو عبيدة يكشف عن تفاصيل المواجهات مع القوات الإسرائيلية

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري لـ"كتائب القسام" عن مقتل 36 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح خلال 72 ساعة في خضم التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقال الناطق العسكري إنه تم تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعض القتلى إثر استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر.





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وتحدث أبو عبيدة عن استهداف فرق الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي، وعمليات القنص المحققة لجنودهم، واستهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية ودك الحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال.



وأكد أبو عبيدة "أن "كتائب القسام" وجهت رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة ومسافات مختلفة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.



وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.