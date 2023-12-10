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ماسك يدعو زيلينسكي لتفسير اعتقال مواطن أمريكي

Publié le Dimanche 10 Decembre 2023 - 12:17 قراءة: 0 د, 59 ث
      
طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتفسير اعتقال المواطن الأمريكي غونزالو ليرا.

وردا على تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن غونزالو ليرا يتعرض للتعذيب في أحد السجون الأوكرانية منذ يوليو الماضي لانتقاده زيلينسكي، وبايدن يوافق على ذلك، كتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "بعد أن قدمنا 100 مليار دولار لأوكرانيا سجنوا مواطنا أمريكيا؟ ربما المشكلة ليست في أنه انتقد زيلينسكي وإذا كان الأمر ينحصر في ذلك، سنواجه صعوبات كبيرة".

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ودعا كارلسون زيلينسكي لتفسير سبب اعتقال المواطن الأمريكي للشعب الأمريكي.

وأفادت دائرة الأمن الأوكرانية في بداية مايو الماضي باعتقال مدون أجنبي.

وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن الحديث على الأرجح يدور عن المواطن الأمريكي غونزالو ليرا.

وولد ليرا في الولايات المتحدة ويحمل جنسية تشيلي، وفي مقاطع الفيديو المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي انتقد ليرا حلف الناتو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.


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