أبو عبيدة يعلن عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين اليوم وتدمير 135 آلية إسرائيلية

أعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية.



وقال ابو عبيدة في بيان "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر".





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وأضاف "كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".



وذكرت "كتائب القسام" وسرايا القدس" في بيانات تفاصيل هجماتها خلال اليوم، وسير المعارك والتصدي لقوات الجيش الإسرائيلي على عدد من المحاور.