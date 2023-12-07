الحرب على غزة .. عشرات الشهداء في مجزرة جديدة ومعارك شرسة بمحاور عدة

دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.



وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.





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سياسيا، قالت واشنطن إنها تعارض إقامة أي مناطق عازلة داخل حدود غزة.



فرنسا: قلقون جدا من الوضع الإنساني بغزة والمدنيون يعانون





قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس قلقة جدا من الوضع الإنساني في غزة وإن المدنيين يعانون وضعا هشا يجعلهم عرضة للأمراض.



قصف منازل بجباليا وغارة عنيفة على بيت حانون



قال مراسل الجزيرة، إن قصفا إسرائيليا استهدف منازل سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وأضاف أن غارة جوية عنيفة استهدفت مناطق في بيت حانون شمالي قطاع غزة.





شهداء وجرحى بقصف منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة





أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ووجرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مبنى سكنيا غرب حي الدرج وسط مدينة غزة.



وأضاف أن قصفا إسرائيليا دمر مسجد عثمان قشقار الأثري شرقي مدينة غزة.



أوكسفام: إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي بغزة





قالت منظمة أوكسفام الدولية في بيان:



الهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة.

السياسيون أخفقوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية.

الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي، وإسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة.

ما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة، ولا يمكن الوصول إليها.

تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى ضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة وإنقاذ الأرواح.

نخشى من إجبار النظام الإنساني على الاختيار المستحيل بين مساعدة المدنيين، والتواطؤ في ترحيلهم القسري.

