الحرب على غزة مباشر.. تقديرات باستمرار التدخل البري شهرا وأميركا ترسل 10 آلاف طن من السلاح

في اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في محاور عدة، أبرزها: خان يونس حيث تدور معارك ضارية.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 16 ألفا و248، بينهم 7112 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.



استشهاد والدي مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه



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استشهد والد ووالدة مراسل الجزيرة في قطاع غزة مؤمن الشرافي، وكذلك عدد من أشقائه في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع.



إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية



أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات.



ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من بينها مستوطنة متات ومستوطنة مالكيا في الجليل الأعلى، وكذلك مستوطنة شتولا بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان.



وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة شتولا.



القسام تقصف بئر السبع



أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".



وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع ومناطق واسعة في النقب الغربي.



مسؤولون أميركيون يتوقعون استمرار العمليات جنوب غزة إلى يناير



نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنهم يتوقعون استمرار العملية البرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة إلى شهر يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن تقوم إسرائيل باستهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل ضيق، حسب تعبيرهم.



لبنان يعتزم رفع شكوى دولية بعد مقتل جندي بقصف إسرائيلي



وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب:



سنقدم شكوى لمجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى في صفوفه.

إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليه وتمتنع عن تنفيذ القرارات الدولية.

امتناع إسرائيل عن تنفيذ القرارات الأممية يؤجج الصراع ويقوّض جهود تحقيق الأمن والاستقرار.