"القسام": استهدفنا 10 آليات إسرائيلية بمحور شرق غزة وأجهزنا على جنود إسرائيليين بمنطقة الشيخ رضوان

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 10 آليات إسرائيلية في محور شرق غزة، وأجهز مقاتلوها على جنود إسرائيليين في منطقة الشيخ رضوان.



وقالت القسام في بيان: "استهدفنا منذ صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".





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وأضافت: "مجاهدو القسام أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام".



وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعنلت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت تحشيدات للقوات الإسرائيلية شرق مستوطنة "ماجين" برشقة صاروخية، وقصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.