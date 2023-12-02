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"القسام" تنشر فيديو لقتل جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية وتفجير دبابات في بيت حانون

Publié le Samedi 02 Decembre 2023 - 18:12 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أظهر مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" استدراجها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى لكمين محكم في "التوام" شمال غرب غزة، واستهدافها بعبوات مضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة. وأكدت في بيان لها "وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

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تنشر فيديو لاستخدام مسيرات الزواري في أول الأيام بعد انتهاء الهدنة

كما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو لاستعمال مسيرات الزواري الانتحارية بشكل مكثف في أول الأيام بعد انتهاء الهدنة.
وقام مسلحون بإطلاق المسيرات على القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.



تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة الإنسانية التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

بدورها، تقوم الفصائل الفلسطينية بالرد على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتوقع أعدادا كبيرة منهم بين قتيل وجريح.


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