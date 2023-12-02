"القسام" تنشر فيديو لقتل جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية وتفجير دبابات في بيت حانون

أظهر مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" استدراجها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى لكمين محكم في "التوام" شمال غرب غزة، واستهدافها بعبوات مضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة. وأكدت في بيان لها "وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" استدراجها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى لكمين محكم في "التوام" شمال غرب غزة، واستهدافها بعبوات مضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة. وأكدت في بيان لها "وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".
الله أكبر ولله الحمد— رضوان الأخرس (@rdooan) December 2, 2023
الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود الاحتلال الصهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/BgnShT4nOa
تنشر فيديو لاستخدام مسيرات الزواري في أول الأيام بعد انتهاء الهدنة
كما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو لاستعمال مسيرات الزواري الانتحارية بشكل مكثف في أول الأيام بعد انتهاء الهدنة.
وقام مسلحون بإطلاق المسيرات على القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
الآن— رضوان الأخرس (@rdooan) December 1, 2023
كتائب القسام تبث مشاهد استهداف مجاهديها تحشدات لآليات الاحتلال شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة ب 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية" pic.twitter.com/8FUI5BoxGX
تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة الإنسانية التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.
بدورها، تقوم الفصائل الفلسطينية بالرد على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتوقع أعدادا كبيرة منهم بين قتيل وجريح.
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