مقتل وفقدان 100 شخص إثر تدمير قوات الإحتلال منزلا من عدة طبقات بمخيم جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "ما يزيد عن 100 فلسطيني قتلوا بقصف طائرات إسرائيلية لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".



ولفتت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الفسفور على وسط مخيم جباليا شمال غزة.





...



يأتي ذلك، بينما أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أنه انتشل 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.



وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل إن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".



وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار في العمل وانتشال جثامين المواطنين من تحت الأنقاض.



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت صباح اليوم في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد القتلى منذ انتهاء الهدنة إلى 240.