في إطار تمديد الهدنة.. إسرائيل تتسلم قائمة بالأسرى المقرر أن تفرج عنهم "حماس" اليوم

تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الذين تعتزم حركة "حماس" إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء، ضمن اتفاق تمديد الهدنة الساري في قطاع غزة ليومين إضافيين.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "تم تسلم قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم الثلاثاء، ويجري التدقيق بها حاليا، ويتم الآن إرسال إخطارات إلى ذويهم".





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ووافقت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح نحو 20 إسرائيليا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "مجموع المفرج عنهم من قبل حماس بلغ 69 أسيرا، بينما بلغ مجموع من أفرجت عنهم إسرائيل 150 أسيرا من النساء والأطفال، وذلك ضمن التزامات الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة".



وأوضح أنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، تم الإفراج الاثنين عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".



وأضاف أن قائمة المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية شملت 30 قاصرا و3 نساء، بينما شملت قائمة الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، و2 من الجنسية الألمانية، و6 من الأرجنتين.



وأكد الأنصاري على استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأعلنت حركة "حماس"، في بيان أمس الاثنين، أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".



وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اتفاق تمديد الهدنة سيتضمن "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل اجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".



وأضاف رشوان أنه بالإضافة لتبادل الأسرى، "سوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع".