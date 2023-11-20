تركي آل الشيخ يتحدى حملة مقاطعة ماكدونالدز "اشتروا وجبة والثانية مجانا"

تداول ناشطون عبر مواقع مقطع فيديو يظهر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ ، يروج لوجبات مجانية من مطعم ماكدونالدز، ويدعو الناس لزيارة المطعم خلال فعاليات موسم الرياض.



وقال آل الشيخ في فيديو أن "ماكدونالدز" شريك رسمي بموسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية، مقدما عرض " اشتروا وجبة والتانية هدية".





تركي آل شيخ المستشار الوزير والمسؤول عن هيئة الرقص والترفيه يروج لماكدونالدز( اشتري وجبة والثانية مجانا) برعاية هيئة الترفيه.

بينما تنتشر حملات المقاطعة تسعى السلطات السعودية لانقاذ الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني. pic.twitter.com/og5W5CAfES — الإعلامي حسام الهمادي (@hammedi_houssem) November 17, 2023

المسلمون في كل العالم يدعون لمقاطعة الشركات التي تدعم كيان العدو وعلى رأسها ماكدونالدز نصرةً لـ #غزة.. و #تركي_آل_الشيخ المقرب من بن سلمان يخرج بفيديو إعلاني لماكدونالدز ويدعو الناس لزيارتهم



انحطاط لم يصل إليه أحد !!!#قاطعوا_بضائع_أمريكا_وإسرائيل pic.twitter.com/apbENcCoUa — مازن هبه (@Mazen_Hebah) November 17, 2023

جاء ذلك في وقت يشهد العالم العربي حملة مقاطعة لكل المنتجات والمحال والمطاعم التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.ومطعم ماكدونالدز كان من أوائل المطاعم التي تمت مقاطعته، بعد نشر صور تظهر توزيع وجباته على جنود الاحتلال.وأثار فيديو آل الشيخ الذي قام بحذفه لاحقا، والاكتفاء بتغريدة بذات المضمون، سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرينه فيديو ترويجي وسعيا من السلطات السعودية لإنقاذ الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حملة مقاطعة سعودية.