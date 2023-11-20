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تركي آل الشيخ يتحدى حملة مقاطعة ماكدونالدز "اشتروا وجبة والثانية مجانا"

Publié le Lundi 20 Novembre 2023 - 09:54 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تداول ناشطون عبر مواقع مقطع فيديو يظهر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ ، يروج لوجبات مجانية من مطعم ماكدونالدز، ويدعو الناس لزيارة المطعم خلال فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في فيديو أن "ماكدونالدز" شريك رسمي بموسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية، مقدما عرض " اشتروا وجبة والتانية هدية".

...

جاء ذلك في وقت يشهد العالم العربي حملة مقاطعة لكل المنتجات والمحال والمطاعم التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

ومطعم ماكدونالدز كان من أوائل المطاعم التي تمت مقاطعته، بعد نشر صور تظهر توزيع وجباته على جنود الاحتلال.

وأثار فيديو آل الشيخ الذي قام بحذفه لاحقا، والاكتفاء بتغريدة بذات المضمون، سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرينه فيديو ترويجي وسعيا من السلطات السعودية لإنقاذ الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حملة مقاطعة سعودية.





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