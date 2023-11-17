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القسام تبث فيديو لاستهداف جنود للاحتلال في بيت حانون

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 20:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقاطع فيديو لاستهدافهم جنودا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت حانون بقطاع غزة.
ويُظهر أحد المقاطع استهداف مقاتلي القسام قوة من جنود الاحتلال متحصنة في أحد المنازل، بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات، في حين يُظهر مقطع آخر تمكن مقاتلي القسام من قنص جنديين إسرائيليين ومحاولة 4 جنود آخرين سحبهم بعد إصابتهم المؤكدة.


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