أمينة أردوغان تجمع عقيلات رؤساء 17 دولة

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “غ.زة اليوم باتت مدينة الأطفال المجهولين”.



كلام أمينة أردوغان جاء في كلمة ألقتها، الأربعاء، خلال قمة لعقيلات رؤساء دول بعنوان “قلب واحد من أجل فلسطين” عقدت في إسطنبول.







عقيلة الدبيبة: نشهد ازدواجية معايير غير مسبوقة تجاه الحرب بغزة

الشيخة موزا: إسرائيل تواصل هجماتها على غزة متجاهلة القانون الدولي

وأكدت قائلة “بصفتي أم وامرأة ترفض توريث الأجيال القادمة إرثا قذرا كهذا الذي يحصل في غزة (العدوان الإسرائيلي) دون محاسبة فاعليه”.وطالبت بـ”محاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بالهجمات على غزة، في المحكمة الجنائية الدولية”.ودعت أمينة أردوغان “عقيلات الزعماء إلى إعلاء أصوات من لا صوت لهم من المدنيين الذين يُقتلون في غزة ويتعرضون لمذبحة جماعية”.وتابعت “كل واحدة منا تمتلك صوتا عاليا.. وسيكون هذا الصوت أعلى عندما نلتقي ونجتمع”.وأردفت “تعالوا لنحوّل هذا الملتقى من مجرد قول إلى فعل ولنجعله مبادرة من أجل السلام في فلسطين”.وحضرت القمة زوجات زعماء وممثلين خاصين من 14 دولة، فيما شارك عقيلات زعماء أذربيجان والبرازيل وفنزويلا، عبر إرسال رسائل مصورة للقمة.وصرحت أمينة علي محمد، عقيلة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أن ثمة ازدواجية معايير غير مسبوقة في الصمت تجاه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 40 يوما.جاء ذلك في كلمتها الأربعاء، أمام قمة بإسطنبول لعقيلات رؤساء دول بعنوان "قلب واحد من أجل فلسطين"، وذلك على إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع.وأوضحت محمد أن المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة، إلا أن الجميع يرى اليوم أن فلسطين وشعبها لم يشملهم هذا الإعلان.وأضافت أن "هذا الاستثناء لم يكن اليوم فقط، بل كان كذلك منذ سنوات عديدة".وأشارت إلى أن المدنيين في فلسطين يقتلون بشكل عشوائي بالأسلحة، مؤكدة أن "هناك جريمة بكل معنى الكلمة ضد الإنسانية وكارثة في غزة".وقالت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن إسرائيل تواصل حاليا هجماتها على قطاع غزة "متجاهلة كافة أحكام القانون الدولي".وأوضحت ناصر أن العالم أجمع يرى في الوقت الحالي جرائم القتل إلى جانب الترحيل القسري للشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.وأضافت أن المجتمع الدولي لا يستطيع إيقاف هذه الجرائم، متسائلة: "إلى متى سيظل المجتمع الدولي متفرجا؟ وإلى متى ستستمر إسرائيل في هذا؟".وأشارت الشيخة موزا إلى أنها تؤيد حل القضايا عبر الحوار، مؤكدة وقوفها ضد الجرائم ضد الإنسانية.وشددت على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من ضغوطه بشأن هذه القضية، وأن يوقف الهجمات ضد المستشفيات والمدارس على الأقل.وأكدت على ضرورة توفير الدعم الدولي للتعليم في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن "قطر مستعدة لذلك أيضا".ومنذ 40 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.​​​​​​​