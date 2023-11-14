رئيس "الشاباك" يبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية في القاهرة تطورات صفقة محتملة لتبادل أسرى مع حماس

التقى رئيس "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث موضوع انجاز صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن زيارة رونين بار تأتي في إطار مسؤوليته كرئيس لجهاز "الشاباك" عن ملف الأسرى، ومن بينها الاتصالات مع مصر.





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وقال مسؤولون سياسيون كبار في إسرائيل إن أي وقف لإطلاق النار لن يتم إلا بإطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى.. لن نقع في استراتيجية حرب حماس من أجل البقاء ورغبتها في وقف إطلاق النار المتكرر من أجل إعادة تجميع صفوفها.. لن نعرض جنودنا للخطر في الميدان".





وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء إنه يعتقد أن صفقة إطلاق سراح الأسرى ستنجز. وقال "أعتقد أن ذلك سيحدث لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل.. انتظروا.. نحن قادمون".



كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "... نحن نعمل بلا كلل لتحرير مختطفينا، بما في ذلك الضغط المتزايد منذ بداية المناورات البرية. إذا كان هناك شيء ملموس للإعلان عنه، فسنفعل ذلك".



وتقول القسام إنها لا تستطيع إحصاء عدد الأسرى بشكل دقيق بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، لكنها ترجح أن عددهم يتراوح بين 200 إلى 250، فيما تقول إسرائيل إن عدد الأسرى في قطاع غزة يبلغ 241 أسيرا.

