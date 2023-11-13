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الحرب على غزة .. الاحتلال يكثف قصفه للمستشفيات وقلق أميركي من التصعيد بحدود لبنان

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 06:16 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في اليوم الـ38 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

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كما كشف موقع "أكسيوس" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعرب في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن قلقه بشأن تصعيد التوتر على الحدود مع لبنان.

وبلغ عدد من استشهدوا بالقطاع المحاصر -حتى اللحظة- جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألفا و187 فلسطينيا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا.

من جهتها، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول بالبنتاغون قوله إن 6 أو 7 مسلحين موالين لإيران قتلوا في موقع قصفته الطائرات الأميركية شرقي سوريا.

وكان وزير الدفاع الأميركي أعلن تنفيذ ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران، على حد قوله.


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