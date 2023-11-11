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"القسام" تنشر لقطات التحام مقاتليها بالآليات الإسرائيلية في بيت حانون والتوام شمال غزة

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 18:57 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة شمالي قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 ضباط وإصابة آخرين في المعارك.

ويظهر مقطع الفيديو -الذي بثته القسام على حسابها على تلغرام- استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في منطقتي التوام وبيت حانون شمالي القطاع بقذائف "الياسين 105".

...

وجاء بث الفيديو بعد وقت قصير من إعلان أبو عبيدة -المتحدث باسم كتائب القسام- تدمير مقاتلي الحركة 25 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال أبو عبيدة -في كلمة مسجلة بثتها قناة الجزيرة- "وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على القطاع" في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

واعتبر أبو عبيدة أنه رغم كون المواجهة بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية غير متكافئة، إلا أنها "تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

وعصر اليوم السبت، بثت كتائب القسام فيديو لاستهداف مقاتليها منزلا يتحصن فيه جنود الاحتلال في بيت حانون شمالي غزة.

كما أفادت القسام بأن مقاتليها دكّوا حشدا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل.


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